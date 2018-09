أفادت أنباء متداولة على صفحات التواصل الاجتماعى ” الفيس بوك” عن تعرض عضو مجلس النواب عن مدينة غريان صلاح الزوبيك للاعتداء.

وأظهرت الأنباء،، اليوم الخميس، بأن الزوبيك تعرض للضرب المبرح من قبل مليشيا «عبد الخالق الدايخ»، وذلك في مدينة غريان، ولم توضح حتى الآن أية تفاصيل أخرى حول أسباب هذا الاعتداء أو حالة النائب الصحية.

