هجوم مسلح على مقر مكتب «مكافحة المخدرات» في طرابلس

أعلنت مصادر، عن تعرض مكتب طرابلس لمكافحة المخدرات التابع للجمارك في بوابة الجبس، اليوم الخميس،-تعرضه- لهجوم مسلح من قبل مجهولين.
وأشارت المصادر، بأن الهجوم المسلح جاء على أيدى مجهولين قاموا باقتحام المقر و سرقة كافة محتويات المكاتب بما في ذلك الأوراق.
جدير بالذكر أن العاصمة طرابلس تشهد، على مدار أسبوعين، حالة من الانفلات الأمني جراء الاشتباكات المسلحة بين كتيبة اللواء السابع من جهة و كتائب ثوار طرابلس و الضمان و النواصي من جهة أخرى في عدد من المناطق بجنوب العاصمة.
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