هجوم مسلح على مقر مكتب «مكافحة المخدرات» في طرابلس

أعلنت مصادر، عن تعرض مكتب طرابلس لمكافحة المخدرات التابع للجمارك في بوابة الجبس، اليوم الخميس،-تعرضه- لهجوم مسلح من قبل مجهولين.

وأشارت المصادر، بأن الهجوم المسلح جاء على أيدى مجهولين قاموا باقتحام المقر و سرقة كافة محتويات المكاتب بما في ذلك الأوراق.

جدير بالذكر أن العاصمة طرابلس تشهد، على مدار أسبوعين، حالة من الانفلات الأمني جراء الاشتباكات المسلحة بين كتيبة اللواء السابع من جهة و كتائب ثوار طرابلس و الضمان و النواصي من جهة أخرى في عدد من المناطق بجنوب العاصمة.

