كلف رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، أعضاء من لجنة الطوارئ بجولة لتقييم الأضرار التي لحقت بخزانات مستودع البريقة النفطي جراء إصابتها خلال الاشتباكات المسلحة التي دارت في منطقة جنوب طرابلس.

وثمن صنع الله، الجهود المبذولة من قبل فريق الإطفاء ومتخصصي الطوارئ بالمستودع في السيطرة على الأزمة وإنقاذ مرافق المستودع أثناء الاشتباكات على الرغم من المخاطر التي تعرضوا لها.

وفي سياق متصل، قام الفريق الذي ضم كل من مدير عام الصحة والسلامة والأمن والبيئة والتنمية المستدامة في المؤسسة خالد بوخطوة،ومدير الصحة والسلامه والبيئه سالم الجواشي، ومدير إدارة الامن عبدالسلام الغزيوي، بزيارة فرق الاطفاء المساندة والتي تم تجميعها من الشركات النفطية بالمنطقة الغربية «الزاوية و مليته والبريقة» في موقع الدريبي التابع للشركة من أجل تقديم الدعم والمساندة في حالة تفاقمت الأوضاع.

The post «صنع الله» يكلف لجنة الطواريء بحصر أضرار خزانات البريقة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية