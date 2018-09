مندوب غينيا لدى الأمم المتحدة يدعو إلى إجراء الانتخابات الليبية هذا العام

قال مندوب غينيا لدى الأمم المتحدة، إن «الجماعات المسلحة يجب أن تُحاسَب بدون رحمة» على انتهاكاتها في ليبيا.

وثمن مندوب غينيا،في كلمته أمام مجلس الأمن مساء أمس الأربعاء، الجهود المبذولة لرئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة في وضع حد لأحداث العنف التي شهدتها طرابلس، داعيًا إلى ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا مع حلول نهاية العام الجاري.

وفي سياق متصل، أشار مندوب غينيا إلى وضع المهاجرين ومهربي البشر في ليبيا، مشددا على ضرورة التصدي لتُجار البشر والتهريب ووقف أنشطتهم المعيقة للاستقرار الأمني والسياسي .

