مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة: مسلحي طرابلس ملزمين بوقف إطلاق النار

ثمنت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة،جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن التوصل لوقف إطلاق النار بين أطراف النزاع بالعاصمة طرابلس.

وشددت المندوبة البريطانية، في كلمتها أمام مجلس الأمن مساء أمس الأربعاء، على أن الجماعات المسلحة مطالبة بالالتزام بوقف إطلاق النار الذي ترعاه الأمم المتحدة، قائلة: « إن ما حدث من أعمال عنف في العاصمة طرابلس خلال الأيام الماضية يهدد السلم الأهلي في ليبيا».

