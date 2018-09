رحب عضو مجلس النواب جلال الشويهدي ، باتفاق وقف إطلاق النار الموقع بالزاوية. برعاية بعثة الأمم المتحدة لليبيا

وأعلن الشويهدي في تصريحات صحافية،تأييده لأي شيء يدعو للسلام، وحقن دماء الليبيين ، مؤكدا أن الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي كان ينبغي أن تنفذ منذ دخول المجلس الرئاسي إلى طرابلس، وللأسف أخرت حتى الآن.

