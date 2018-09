وزير العمل والتأهيل : برغم الأحداث المأساوية، مستمرون في عملنا

أعرب وزير العمل والتأهيل “المهدي الأمين”، الجهود المبذولة من قبل العاملين بالوزارة في ظل الاحداث التي تشهدها العاصمة طرابلس و التي تنم على وعيٍ حقيقيِّ بأهمية الخدمات التي تقدمها الوزارة لفئةٍ هامةٍ من المواطنين، على حد قوله.

ودعا “الأمين” الموظفين المتغيبين بداعي الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس إلى العودة إلى أعمالهم والالتحاق بزملائهم، مشدّداً على أن الوزارة لم تتوقف عن العمل في مقراتها البعيدة عن مناطق الاشتباكات .

و ناشد “الأمين”، كافة الأطراف إلى تغليب مصلحة الوطن، والجلوس على طاولة الحوار بدلاً من ساحات القتال التي ستجر الوطن إلى منزلقٍ يصعب الخروج منه، وتزيد من تفاقم الوضع.

