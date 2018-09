البعثة الأممية تُخصص خطًا ساخنا للإبلاغ عن خارقى اتفاق الهدنة بطرابلس

قال عضو المصالحة من أعيان المنطقة الغربية محمود جذور، إن خصصت خطا ساخنا؛ للتبليغ عن أي خرق للاتفاق ، مبينا أن عمداء البلديات واللجان التسييرية بالبلديات خُولوا بتبليغ أطراف القتال الواقعة في حدودهم الإدارية.

وأفاد جذور،في تصريحات صحافية، بأن العمل خلال هذه الفترة سيكون مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار ،مؤكدا أن جلسة الأحد المقبل تتعلق بالتفصيلات ووضع الترتيبات الأمنية على العاصمة وغيرها من المدن.

