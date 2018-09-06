تونس تثمن دور البعثة الأممية وتجدد دعمها لليبيا

ثمنت تونس الجهود المكثفة التي بذلتها بعثة الدعم الأممي في ليبيا لجمع مختلف الأطراف الليبية حول طاولة الحوار وحثها على إيقاف العنف وإنهاء الاشتباكات.

ووفقاً لبيان صادر عن الخارجية التونسية تابعته قناة ليبيا، جددت تونس دعمها للجهود الهادفة إلى دفع المسار السياسي في ليبيا للتوصل إلى تسوية توافقية وشاملة، وفقاً لخطة الأمم المتحدة التي تمكن من إعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا.

هذا وعبرت عن أملها في أن يمكن الاتفاق من إعادة الأمن إلى طرابلس، وضمان سلامة المواطنين وممتلكاتهم، وحقن دماء الأشقاء أبناء البلد الواحد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا