253 وفاة وإصابة حصيلة اشتباكات طرابلس

أعلن المستشفى الميداني بالعاصمة طرابلس والتابع لإدارة شؤون الجرحى حصيلة جديدة عن عدد الضحايا والجرحى خلال الاشتباكات في طرابلس .

وبحسب بيان رسمي نشره المستشفى عبر صفحة إدارة شؤون الجرحى الرسمية على موقع التواصل “فيسبوك”، فإن عدد الضحايا بلغ حتى الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء الأربعاء 5-9-2018 ، 66 وفاة ، فيما بلغ عدد الجرحى 187 جريحاً.

وأشار المستشفى إلى أنه تم تقديم العلاج لـ 103 مصاباً غادروا المستشفى بذات اليوم ، في الوقت الذي تم فيه إغاثة 107 عائلات بشكل عاجل ، و إجلاء 74 عائلة من أماكن الإشتباكات.

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