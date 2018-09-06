الهجوم على طرابلس… محاولة إنقلاب أم حركة تصحيح؟

تحدثت في “تقييم الحالة” الذي نَشرَته شبكة الرائد الإعلامية تحت عنوان “مشهد الصراع على العاصمة طرابلس السياقات والمآلات”؛ خلفيات الهجوم على العاصمة والمشاركين فيها، ومحددات المشهد العسكري والسياسي والدولي. وخلصت إلى أربعة سيناريوهات متوقعة، الأول: بقاء الحال على ما هو عليه وهو خيار مستبعد، والثاني: حل المليشيات بقرار جرئي، والسيناريوهات الثالث والرابع يتفقان في توقع سيطرة المجموعات المهاجمة على العاصمة ويختلفان في موقفهما من الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.

كما ذكرت في التقييم المشار إليه أعلاه أن أهداف المهاجمين بعضها معلن، والبعض الأخر مبطن، مع وجود بعض الغموض الذي أشغل الرأي العام وبالذات المحلي، والذي سوف نحاول في هذه العجالة أن نجليه من خلال المعطيات التي أفرزتها اشتبكات الأيام الستة التي عاشتها العاصمة الليبية طرابلس.

وقف إطلاق النار

من المؤسف أن تصل الحالة الليبية للحد الذي يضطرنا إلى طرح بعض أطر إنهاء الحرب، وهي؛ التهدئة والهدنة ووقف الأعمال العدائية. فهناك التهدئة وهي وقف إطلاق النار لفترة زمنية محددة تتناسب وضرورات إنسانية وميدانية، وفي الغالب بين أعداء، قد يكونوا إرهابيين، وليس بين متفاوضين تجمعهم عملية سياسية!

وهناك الهدنة وهي وقف إطلاق النار لفترة محددة بين أطراف ليس بالضرورة أعداء، وهذا المصطلح يعد اعترافاً ضمنياً لكل طرف، بأن لديه شرعية وهو نداً للطرف الأخر.

حالتي التهدئة والهدنة، كلتاهما لا تنتهيان باتفاق سلام بين الأطراف، وتُستأنف الحرب مباشرة بعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة إذا لم يتم تجديدها. أما وقف الأعمال العدائية كوقف إطلاق النار لفترة تستمر فيها المفاوضات والتي قد تفضي إلى اتفاق سلام ينهي حالة الحرب بين الأطراف.

القوات التي دخلت العاصمة

إن القوات الرئيسية التي هاجمت أطراف العاصمة هي اللواء السابع وبمساندة لواء الصمود، مما اضطر المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيشي الليبي، إلى أصدار أوامره بتدخل قوات فض النزاع من المنطقة العسكرية الغربية والوسطى وقوة مكافحة الإرهاب. كما أن وزارة الداخلية طلبت من قوات “جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية”، التدخل في منطقة غرب جنوب طرابلس لبسط الأمن وحماية الممتلكات. وفي المقابل، لم تستطع قوات المنطقة العسكرية الغربية والمنطقة العسكرية الوسطى الدخول لفض النزاع طبقا لقرار القائد الأعلى وذلك لعدم صمود الهدنة وتجدد الإشتبكات، الأمر الذي أدى إلى تدخل بعثة الأمم المتحدة إلى دعوة الأطراف إلى اجتماع عاجل بمدينة الزاوية بهدف التوصل إلى وقف أطلاق النار بناء على توجيهات الأمين العام لمجلس الأمن.

اتفاق الزاوية

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم جميع الأطراف المتحاربة وحكومة الوفاق، والقوات التي أسند إليها عملية فض النزاع، إلى لقاء جمعهم في مدينة الزاوية يوم الثلاثاء الماضي حيث تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار تعهد الموقعون فيه إلى وقف جميع الأعمال العدائية، وعدد من الالتزامات الأخرى منها؛ عدم التعرض للمدنيين وتجنب المساس بالأملاك العامة والخاصة وإعادة فتح مطار معتيقة وفتح كافة الطرق في العاصمة طرابلس وعدم إعادة تموضع القوات المتحاربة ووقف الإمداد، وإلزام جميع الأطراف المشاركة بهذا الاتفاق.

في حالة إلتزام الأطراف بالبنود المذكورة في اتفاق وقف إطلاق النار، فإن البعثة ستقوم بحوارٍ آخر لبحث الترتيبات الأمنية، والتي طالبت بتنفيذها العديد من الأطراف السياسية.

اللواء السابع:

اختلفت الآراء حول الهجوم على العاصمة من قبل اللواء السابع الذي نجح في تقديم نموذجٍ جديدٍ لم يكن موجودًا عند أي من الأطراف المتنازعة على السلطة في ليبيا. استطاع اللواء صَهرَ شركاء (متنازعين سابقًا) تحت مظلته؛ حيث جمع ثوار فبراير سواء ممن ينتمون لقوات فجر ليبيا أو لقوات الكرامة، مع قوات تنتمي لبقايا كتائب القذافي.

من الواضح أن اللواء خطط للعملية بشكل واضح، فكان ظهوره الإعلامي مدروسًا، وكذلك رسائله وأهدافه المعلنة مرسومةً بعناية وتخطيط دقيق. كما أنه، في غياب الدعم من حكومة الوفاق بل وقرار حل اللواء الذي حدث قبل أشهر، إلا أنه يعتقد أن اللواء السابع قد تَحصَّلَ على دعم من عدة الأطراف بما فيها حفتر، ولكنه دعمٌ غير مشروطٍ، وهذا ما يفسر انضواء الصقور، مثل لواء الصمود، تحت مظلته.

حصر اللواء السابع خصومه فيما أسماهم “ناهبي المال العام”، ولم يتوسع في الخصومة، ولم يسيسها، ولم يذكر جهات أخرى. وسوَّق نجاحاته في ترهونة والقره بوللي بين الرأي العام في طرابلس على أنه مع بناء الدولة وعودة مؤسساتها للعمل ومحاربة الجريمة والفساد والإرهاب.

ورغم هذه النجاحات المحدودة والنموذج الفريد في دمج “الأخوة الأعداء” والذي يفتقده الفرقاء الأخرين إلا أنه ساد بين الناس أن اللواء اختصر الدولة فيه، وأخذ القانون في يده ولديه انتهاكات وأصبح بحكم الواقع الخصم والحَكم.

قوات مكافحة الإرهاب

قررت مصراته هذه المرة، وبذكاء شديد اختيار من يمثلها، ورفضت أن تشارك في الحرب وأصرت على إصدار تكليف رسمي من رئيس المجلس الرئاسي، وظهرت بمظهر الدولة وبقيت قريبة من العاصمة، وتواصلت مع الحواضن الاجتماعية من أجل تحديد مهامها بدقة، حتى لا تكون جزء من الصراع الدائر في العاصمة، وبذلك نجح جهاز مكافحة الإرهاب من فرض تعريف تدخل مصراته من خلاله لا من خلال لواء الصمود المنضوي تحت قيادة اللواء السابع.

بدخول قوات مصراته للعاصمة، شاع في العاصمة أجواء تفاؤل كبير بين الناس، ولاح في الأفق بارقة أمل بقرب انتهاء القتال في العاصمة، وأحدث تواجدها بالقرب من العاصمة توازناً كان مطلوبًا، وتحكمت بذلك في الشكل النهائي للصراع وحددت سقف طموح كل الأطراف، واستبعدت غول الفوضى، وهو سيناريو خطط له الطرف الثالث الذي حاول إشعاله من خلال القصف العشوائي، والذي طال العديد من الأماكن داخل طرابلس.

قوات جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية

دخول كتائب الزنتان من خلال جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، جاء في لحظة مهمة وحاسمة بالنسبة للمجلس الرئاسي ووزارة الداخلية والمنطقة العسكرية الغربية، الذي قرر آمرها إلغاء تدخله للفصل بين المتقاتلين، وفض النزاع جنوب طرابلس.

قام الرائد عماد الطرابلسي، رئيس جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية الذي دخل العاصمة بتكليف رسمي من وزارة الداخلية، بملء الفراغ الأمني الذي دخلت فيه مناطق غرب العاصمة، فسارع إلى إجراءات المجاهرة بالأمن للحد من التجاوزات الأمنية التي شهدتها تلك المناطق. وهو بذلك حجز مكانًا متقدمًا لتشكيل صورة ذهنية جديدة، واستثمر اللحظة السانحة التي ستساعد على طي صفحات الماضي القريب في الذاكرة الطرابلسية الحاضرة على أقل تقدير.

الترتيبات الأمنية

اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عليه من الأطراف التي أشرت إليها أعلاه سيكون منصبًا على الدخول في “مرحلة ما بعد المليشيات”، وهي مرحلة مهمة، ولكن لن تؤت أكلها إذا جاءت أحادية، أي المطالبة بحل المليشيات دون مطالبات أخرى لا تقل أهمية عنها، وهي مطالب مهمة وضرورية للتوجه نحو بناء الدولة على كامل التراب الليبي.

لا شك أن الهجوم على العاصمة قد سالت فيه الدماء، ولا يجب أن تذهب هذه الدماء دون تحقيق تقدم يخدم مسار بناء الدولة، والتخلص من كل أعباء أزمات المراحل الانتقالية العصيبة السابقة.

كيف يكون الحل في هذه المرحلة العصيبة؟

يجب أن تتوفر لدى الأطراف حسن نوايا للحل، ومن هنا لابد من:

حل كل المليشيات المسلحة بحيث تؤول آلياتها وأسلحتها وما لها وما عليها للمنطقة العسكرية “طرابلس”، وتوجيه أفرادها إلى وزارة الداخلية أو رئاسة الأركان لإعادة تأهيلهم بالنسبة لمن يرغب في العمل الأمني أو العسكري، أو إلى (البرنامج الليبي للإدماج والتنمية) لمن يرغب في العمل المدني. إعادة هيكلة القوات التي هاجمت أو التي دخلت العاصمة على أسس مهنية ووطنية، ورفض وضعها الحالي المبني على أسس مناطقية أو جهوية أو قبلية، وكذلك رفض بنائها على أسس مشاريع إقصائية كفجر ليبيا أو الكرامة أو فبراير أو سبتمبر أو على أسس أيديولوجية. تبني نموذج اللواء السابع في بناء الجيش الوطني في شقه العسكري، حيث أن اللواء استطاع جمع القوات العسكرية المختلفة (فبراير وسبتمبر وفجر وكرامة)، والتي وصل الخلاف بينها إلى حالة الصدام المسلح خلال السبع السنوات التي مضت. كما يمكن تبني شقه السياسي في استيعاب الفرقاء السياسيين في نموذجه الذي جمع كتلة الوفاء وحكومة الإنقاذ ومؤيدي سبتمبر ومؤيدي الكرامة في الغرب الليبي والمعارضين للاتفاق السياسي والمؤيدين له. من الضرورة استيعاب قوات الكرامة على أرضية توحيد الجيش، وتخلي حفتر عن مشروعه العسكري، الذي يهدف إلى السيطرة من خلال الحسم العسكري المستبعد، وعلى أسس ابتعاد مؤسسة الجيش عن السياسة. ويمكن أن يحقق حفتر طموحه السياسي من خلال الآليات المحددة في الدستور الذي يختاره الشعب الليبي.

إن الهجوم على العاصمة قلل من فرص نجاح الحسم العسكري كحل للصراع في ليبيا، كما أن المشهد السياسي أصبح أكثر وضوحاً، وربما تسهم الأحداث الأخيرة في إبعاد كل الشخصيات الجدلية عن المشهد السياسي، وبالتالي، لن يكون لهذه الشخصيات موطئ قدم في المرحلة القادمة والتي لا شك تحتاج وجوه جديدة تساهم في بناء مشروع وطني جامع.

الكاتب :عضو المجلس الانتقالي السابق عبد الرزاق العرادي.

شبكة الرائد الإعلامية

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية