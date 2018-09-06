كتيبة الضمان: ملتزمون بوقف اطلاق النار.. والكانيات هم من تسلل إلى مناطقنا واطلقوا النار

ليبيا – نفت كتيبة الضمان في بيان لها اليوم الخميس ما صرح به من وصفته بـ”الناطق باسم مليشيا الكانيات” (اللواء السابع مشاة) بشأن خرقها لوق اطلاق النار الموقع يوم الثلاثاء في مدينة الزاوية.

كتيبة الضمان أوضحت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه بأنها احرص ما يكون على وقف الاقتتال والحفاظ على الأرواح والممتلكات ، مبينةً بأن من وصفتهم بـ”مليشيا الكانيات” هي من تسللت إلى مناطقهم وقامت باطلاق النار.

يشار إلى أن اللواء السابع مشاة قد أعلن في وقت مبكر اليوم الخميس خرق من وصفهم بـ”مليشيات طرابلس” (قوات الوفاق) وتحديداً كتيبة الضمان لاتفاق وقف اطلاق النار والرماية على تمركزاته بمنطقة وادي الربيع مما ادى إلى إصابة 3 من أفراده بأعيرة نارية.

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