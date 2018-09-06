بلدية بنغازي تباشر بأعمال رصف شارع الحجاز إلى مفترق طريق المطار

باشرت بلدية بنغازي بتنفيذ أعمال رصف التصدعات والتشققات بمادة الأسفلت من الطريق المتجه إلى جزيرة الدوران شارع الحجاز (الليثي)، وصولاً إلى مفترق الليثى وطريق المطار.

وأوضحت بلدية بنغازي على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أن عمليات الصيانة، تمت باشراف مكتب المشروعات بقطاع الإسكان والمرافق بنغازي تنفيذ شركة برقة للمقاولات والاستثمار العقاري.

الجدير بالذكر، أن هذه الإعمال تأتي ضمن إطار المشاريع الطارئة التي تنفذها لجنة إعادة استقرار بنغازي المشكلة بقرار رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة عبدالله الثني.

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