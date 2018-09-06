وزيرة الدفاع الايطالية تعلن عن زيارة جديدة لليبيا خلال الايام القادمة

كشفت وزيرة الدفاع الايطالية، إليزابيتا ترينتا عن زيارة جديدة تقودها إلى ليبيا خلال الأيام القادمة، ربما رفقة وزير آخر في حكومة بلادها، بعد تلك الأولى منذ توليها منصبها التي أجرتها في الرابع والعشرين من شهر تموز/يوليو الماضي.

وقالت ترينتا في حديث لإحدى قنوات التلفزة الحكومية صباح الخميس، “المحاور الرئيسي بالنسبة لإيطاليا في عملية السلام هو رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج” المعترف به دوليا. إلا أنها أردفت “لكننا بحاجة إلى التحدث مع الجميع” في ليبيا.

وأعلنت ترينتا أنها ستعود في زيارة أخرى إلى ليبيا “في الأيام المقبلة. ربما مع وزير آخر، ولكن لا أستطيع أن أقول التاريخ بالضبط لأسباب أمنية”.

كما جددت المسؤولة في الحكومة الايطالية رفضها المطلق لأي تدخل عسكري في ليبيا، وقالت “التدخل العسكري في ليبيا سيكون أسوأ ما يمكن القيام به، سيخلق المزيد من عدم الاستقرار. إذا انهارت ليبيا ستكبر مشكلة المهاجرين” بالنسبة لإيطاليا، لأن “أوروبا لا تساعدنا”.

وقالت الوزيرة “في ايطاليا، سنعقد في شهر تشرين الثاني/نوفمبر، مؤتمرا للسلام بشأن ليبيا.، وسوف تحضره جميع الدول المنخرطة في عملية (تحقيق) السلام” في ليبيا.

ونوهت “اذا لم نقم ببسط الاستقرار في ليبيا، سوف يكون هناك أناس يركبون البحر ويموتون” غرقا.

وكالة آكي

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