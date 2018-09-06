لجنة الطوارئ والأزمة تبحث الاستعدادات لإعادة النازحين لمنازلهم

بحثت لجنة الطوارئ والأزمة برئاسة النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، الخطوات العاجلة التي يجب اتخاذها لتوفير الخدمات في المناطق تمهيدا لعودة النازحين لمنازلهم التي غادروها جراء الاشتباكات التي وقعت جنوب طرابلس خلال اليومين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد أمس الأربعاء، حيث شمل اللقاء، استعراض المدير التنفيذي للشركة العامة اللكهرباء الأضرار التي تعرضت لها الشبكة العامة نتيجة الاشتباكات، والذي أصدر تعليماته للفرق الفنية للبدء في عمليات الصيانة في الأماكن المتضررة والتي حال الجانب الأمني الوصول إلى بعض منها.

من جهته، أشاد وزير الداخلية المفوض عبد السلام عاشور، بالجهود التي بذلت لوقف الاشتباكات، مؤكداً بدء العمل لإعادة النازحين إلى منازلهم.

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