«الطوارئ والأزمة» المشكلة حدثيا تعقد أول اجتماع لبحث عودة النازحين في طرابلس

عقدت لجنة الطوارئ والأزمة المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 1269 الصادر يوم ” 4-9-2018 “، برئاسة النائب بالمجلس الرئاسي ” أحمد عمر معيتيق”، اجتماعاً موسعاً ظهر أمس الأربعاء بديوان رئاسة الوزراء تدارست فيه الخطوات العاجلة التي يجب اتخاذها لتوفير الخدمات في المناطق تمهيدا لعودة النازحين لمنازلهم التي غادروها جراء الاشتباكات التي وقعت جنوب طرابلس خلال اليومين الماضيين.

واستعرض المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء الأضرار التي تعرضت لها الشبكة العامة نتيجة الاشتباكات والذي أصدر تعليماته للفرق الفنية للبدء في عمليات الصيانة في الأماكن المتضررة والتي حال الجانب الأمني الوصول إلى بعض منها. فيما استعرض وزير الحكم المحلي المشاكل التي تعاني منها شركة الخدمات العامة طرابلس .

هذا وأشاد وزير الداخلية بالجهود التي بذلت لتوقف الاشتباكات مشيراً للاتفاق الذي أبرم يوم أمس الثلاثاء برعاية الأمم المتحدة والتأكيد على بدء العمل لعودة النازحين الى بيوتهم وضرورة تكثيف الجهود لعدم تجدد الاشتباكات مستقبلا، كما تم الاتفاق على ضرورة العمل من أجل عودة الحياة في المناطق التي شهدت اشتباكات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الخدمات التي يحتاجونها.

