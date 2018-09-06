اخبار ليبيا الان

المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق يجدد رفضه للتدخلات الخارجية

تم النشر منذُ 18 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أكد المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق في ليبيا ، على أن قبائل الطوارق لن تكون وقوداً لأي نزاعات أو صراعات في ليبيا ، مشدداً على أن الطوارق ستبقى على خطها الوطني مع ليبيا .

وأدان المجلس في بيان مصور تابعته قناة ليبيا ، بأشد العبارات الإتهامات التي طالت قيادات قبائل الطوارق الأمنية والاجتماعية ، والتي تم تداولها عبر مواقع التواصل ، وبعض وسائل الإعلام ، مشددأ على أن التطاول على تلك القيادات خط أحمر ، رافضاً المساس بهم من أي شخص أو جهة ، موضحاً أن المجلس ينأى بنفسه عن الرد على تلك الإتهامات .

ودعا المجلس جميع مؤسسات المجتمع المدني بمناطق قبائل الطوارق إلى توحيد الكلمة والعمل لصالح القبائل، والمطالبة بمعالجة ملف الأرقام الوطنية ، فالطوارق مواطنون ليبيون لهم حق المواطنة .

كما وأعلن المجلس رفضه التدخلات الخارجية بالشأن الليبي من أي طرف كان ، لافتاً الى أن الليبيين هم أولى بشؤونهم الداخلية ، مديناً في الوقت ذاته الإرهاب بكل أشكاله ، ومشدداً على عدم السماح لأي جهة بوضع قبائل الطوارق بمربع الأيديولوجيات الفكرية الضيقة .

ورحّب المجلس بجميع المبادرات الرامية الى توحيد الجهود وشحذ الهمم المؤدية لتحقيق الصالح العام ، سيما التي أطلقها نواب قبائل الطوارق في البرلمان ، داعياً الجميع لدعمها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك