سلامة يدعو الأطراف المتنازعة بدرنة إلى ضبط النفس

كرر المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة مناشدته جميع الأطراف المتنازعة في درنة بضبط النفس وحماية أرواح المدنيين .

وأوضح خلال إحاطة عن الوضع الليبي قدمها أمس الأربعاء لمجلس الأمن الدولي أن درنة لا تزال تشهد اشتباكات متفرقة ، ناهيك عن القصف الجوي الذي تتعرض له .

ولفت الى أن السجون فيها تعج بممارسات سوء المعاملة ، إضافة الى ان فرق الأمم المتحدة لا زالت تعاني من صعوبة الدخول لمناطق الشرق أو الغرب .

ونوه الى أن اللاجئين بمراكز الإيواء لوحوا بالإضراب عن الطعام ، علّهم يخرجون من ظروف المعيشة الحالكة ، محذراٌ من استغلال الجماعات الإرهابية هذا الوضع كذريعة لضم الإرهابيين والمجرمين المحتجزين لها ، وتهجيرهم الى أماكن أخرى .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا