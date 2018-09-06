وزيرة دفاع إيطاليا: نرفض أي تدخل عسكري في ليبيا.. والمشير حفتر شريك في الحوار

ليبيا – إعتبرت وزيرة الدفاع في الحكومة الايطالية إليزابيتا ترينتا أن القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر “شريك” في عملية الحوار لتجاوز الأزمة الليبية، مجددةً رفض أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا حتى في حال تدهور الأوضاع من جديد.

وزيرة الدفاع الإيطالية قالت وفقاً لوكالة “آكي” الإيطالية للأنباء إن بلادها تتبع استراتيجية دقيقة تهدف إلى تعزيز الإطار الأمني والقدرة على الحوكمة، لافتةً إلى أنه من الضروري الآن دعم السلطات المحلية والشركات الحكومية في ليبيا.

وتابعة قائلة :”استبعد بشكل قاطع أي تدخل عسكري. أيضاً بسبب ما يمكن أن يترتب عنه. كلنا نتذكر خطأ عام 2011 والذي أسفر عن خلق المزيد من عدم الاستقرار ووضع إيطاليا في خطر لذلك يجب أن نتذكر دروس الماضي”.

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