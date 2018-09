“مواصلات الوفاق” تعلن عودة الطيران في مطار معيتيقة

المتوسط:

أعلن وزير المواصلات بحكومة الوفاق الوطني ميلاد معتوق، عن عودة العمل في مطار معيتيقة بعد توقفه عدة أيام.

وأوضح معتوق، خلال تصريحات صحفية له،” أنه قرر إعادة استئناف الرحلات بمطار معيتيق بناء على توصية أمنية من وزارة الداخلية، وعودة الرحلات سيتم تباعاً بناء على استعداد شركات الطيران نفسها”.

وكانت حكومة الوفاق قد أعلنت توقف حركة الطيران في مطار معيتيقة وذلك بسبب الاشتباكات المسلحة التي وقعت في طرابلس.

