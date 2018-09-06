عميد بلدية الزاوية: اجتماع توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بطرابلس كان موفقا

وصف عميد بلدية الزاوية جمال بحر، نتائج اجتماع توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بطرابلس الذي تم عقده مساء يوم الثلاثاء الماضي بمدينة الزاوية بالموفقة.

وقال بحر، إن كافة الأطراف المتقاتلة على مشارف العاصمة قد جلست على طاولة الحوار بحضور بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وبعض مجالس البلديات ولجان المصالحة عن الزاوية والزنتان وبعض المناطق الأخرى، موضحا أن الاجتماع شهد في بدايته نوعا من الشد والتشدد في الرأي ولكنه لم يستمر طويلا، حتى أبدى الجميع تجاوبهم.

واعتبر بحر، أن “هذا الاتفاق هو النقطة التي أزالت العائق الذي يعرقل المسيرة لوضع ترتيبات أمنية وإصلاحات كبيرة وتعديل الأمور جميعها، حتى يتمكنوا من إزالة كل ما كان سببا في وقوع تصادم مسلح وإعادة النظر لأمن وسلامة العاصمة التي هي رأس الجسد”، حسب تعبيره.

وأكد بحر، حضور معظم الأطراف المعنية بالأمر أو المناوبين عنهم، مثل: بلدية ترهونة، وكتيبة ثوار طرابلس، وأمراء المناطق العسكرية، وعمداء البلديات، وقادة بعض التشكيلات التي لها تأثير ودور داخل محاور طرابلس، مشيرا إلى أن هذا التوقيع ملتزما بما تم التوصل إليه من اتفاق على وقف إطلاق النار، وفق قوله.

يذكر أن مدينة الزاوية قد احتضنت الثلاثاء الماضي اجتماع الأطراف المتنازعة بطرابلس التي وقعت فيه على اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار بضواحي العاصمة، برعاية رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة.

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