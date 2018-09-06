وفاة القائد الميداني لكتيبة 301 متأثراً باصابته فى إشتباكات جنوب طرابلس

ليبيا – لقي القائد الميداني للكتيبة 301 مشاة ” الحلبوص ” علي سليم مصرعه اليوم الخميس متأثراً بجراح أُصيب بها فى إشتباكات طرابلس .

وأكدت مصادر مقربة من سليم لـ المرصد أنه فارق الحياة منتصف نهار الخميس بعد إصابته بطلق ناري فى الرأس تسبب له بأضرار بالغة فى الدماغ ونزف داخلي .

وكان سليم قد أُصيب يوم الأحد الماضي فى مواجهات مع لواء الصمود بقيادة صلاح بادي فى طريق الأحياء البرية الرابطة بين وادي الربيع جنوب العاصمة وطريق مطار طرابلس .

ويعد علي سليم هو القائد الميداني الأول للكتيبة 301 التابعة لدفاع حكومة الوفاق المعروفة باسم ” الحلبوص ” والرجل الثاني فيها بعد آمرها عبدالسلام زوبي .

ومنذ نهاية عملية فجر ليبيا كانت الكتيبة تتمركز فى مقر النقلية بطريق مطار طرابلس وفى معسكر حمزة القريب منها على الطريق المؤدي إلى خلة الفرجان كما تتمركز فى طريق السواني والمطار العالمي وصولاً إلى مناطق السواني والكريمية قبل أن تنسحب من هذه المواقع نحو وجهة مجهولة منتصف الاسبوع الحالي .

المرصد – متابعات

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