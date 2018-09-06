كلية الإعلام جامعة بنغازي تعيد تفعيل قرار إلزام الطلاب بحضور المحاضرات

بنغازي 06 سبتمبر 2018 (وال)- أعلنت كلية الإعلام في جامعة بنغازي، عن إعادة تفعيل قرار إلزام الطلاب بحضور المحاضرات .

هذا ويتضمن القرار الذي تم تفعيله مع قرب بداية فصل الدراسي الجديد، وبناء على مطالب أعضاء هيأة التدريس، بعد أن كان مجمداً بسبب الأوضاع الأمنية التي مرت بها بلدية بنغازي، إلزام الطلاب بحضور المحاضرات، ومن يتغيب عن أي مادة بنسبة 25 % سيتم منعه من دخول الامتحان في المادة .

كما أصدرت كلية الإعلام قراراً آخراً يمنع بموجبه من دخول الطلاب للامتحانات النهائية من 100 أي بدون أعمال سنة، باعتبار إن طبيعة المواد التي يتم تدريسها بالكلية؛ مواد تطبيقية تتطلب المواظبة والالتزام بالحضور والمشاركة في التدريبات المستمرة.

والجدير بالذكر، إن قرار دخول الطلاب للامتحانات النهائية من 100، كانت إدارة الكلية قد سمحت به خلال فترة الحرب على الإرهاب، وذلك تقديراً لظروف الطلاب؛ خاصة النازحين والمتطوعين مع قوات المسلحة في الحرب على الإرهاب في المدينة . (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

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