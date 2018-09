المتوسط:

أكد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، تعرض بعض مواقعه ببن غشير ووادي الربيع بطرابلس إلى أضرار نتيجة للاشتباكات المسلحة التي وقعت بمدينة طرابلس خلال الأيام الماضية.

وأضاف الجهاز، خلال بيان له،اليوم الخميس، ” أنه تحييد مواقعه وإخلائها من كافة مظاهر التسلح وتمكين المستخدمين من العودة إلى عملهم”.

وأوضح الجهاز، ” أنه تعذر وصول الدعم والإمداد اللوجيستي إلى مواقع حقول الأبار يؤثر بشكل كبير على استمرار تشغيل هذه الأبار لتغذية المنظومات بالمياه”.

The post “النهر الصناعي” يعلن خسائره في اشتباكات طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية