سلامة يبحث تثبيت وقف إطلاق النار

بحث المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، ونائبته للشؤون الإنسانية ماريا ريبيرو، الخميس، مع عمداء طرابلس الكبرى في مبنى بلدية طرابلس المركز، تمكين وقف إطلاق النار الذي تم التوقيع عليه في مدينة الزاوية.

وقالت البعثة بصفحتها في “فيسبوك”، إن الاجتماع بحث سبل تجاوز هذه المرحلة الصعبة، واقتراح حلول جذرية، كما تناول اللقاء البعد الإنساني والإنمائي للأزمة وإعادة الحياة إلى طبيعتها.

ووقع، الثلاثاء، على اتفاق لوقف إطلاق النار، في اجتماع عقد في الزاوية برعاية الأمم المتحدة وبحضور ممثلين عن المجلس الرئاسي، ووزير الداخلية، وضباط عسكريين، وقادة المجموعات المسلحة المختلفة الموجودة في طرابلس وما حولها.

ونص الاتفاق على وقف جميع الأعمال العدائية، وعدم التعرض للمدنيين واحترام حقوق الإنسان، وعدم المساس بالممتلكات الخاصة والعامة، وضمان إعادة فتح مطار معيتيقة وكافة الطرق في العاصمة والمؤدية إليها، والامتناع عن اتخاذ أي إجراء قد يفضي إلى مواجهات مسلحة، واحترام الاتفاق من قبل جميع المجموعات المنضوية تحت إمرة الأطراف الموقعة عليه.

التقى الممثل #غسان_سلامة ونائبته للشؤون الانسانية مع عمداء #طرابلس الكبرى في مبنى بلدية طرابلس المركز للتشاور في سبل تجاوز هذه المرحلة الصعبة وتمكين وقف #إطلاق_النار والبحث في اقتراحات حلول جذرية كما تناول اللقاء نقاش حول البعد الإنساني والإنمائي للازمة وإعادة الحياة الى طبيعتهة pic.twitter.com/fJs08ZkejP

— UNSMIL (@UNSMILibya) September 6, 2018

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