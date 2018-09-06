اللواء السابع يؤكد سيطرته على طريق المطار ومداخل منطقة أبو سليم ويصرح: ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار

ليبيا – جدد اللواء السابع مشاة في ايجاز عسكري مساء اليوم الخميس تأكيده على محافظته على مواقع وتمركزاته التي قال بأنه حررها ممن وصفهم بـ” المليشيات المتحصنة بالعاصمة طرابلس”.

اللواء السابع أوضح في ايجازه العسكري الذي تلقت المرصد نسخة منه بأنه مايزال يبسط سيطرته بالكامل على منطقة وادي الربع وأجزاء كبيرة من منطقة عين زارة ، مبيناً بأن الطريق المؤدي إلى منطقة صلاح الدين تحت السيطرة حتى مقر مصلحة الجوازات.

وأضاف :” وبالنسبة لمحور أبوسليم فإن اللواء السابع مازال يحافظ على المناطق التي طرد منها ما وصفها بـ”مليشيا اغنيوة الككلي” (قوة الردع المشتركة أبو سليم) وهو الان يتمركز في مداخل منطقة أبوسليم كما أن طريق المطار تعد تحت سيطرت اللواء بالكامل تقريباً”.

وكشف اللواء على أن أمراء المحاور التابعين له كانوا قد أبلغوا “غرفة عمليات تحرير طرابلس” بالخروقات والإعتداءات المتكررة التي تنفذها من وصفهم بـ” المليشيات بطرابلس” (قوات داخلية ودفاع الوفاق) ، مؤكداً على أن وحداته تتعامل فقط مع مصادر النيران وهي مازالت ملتزمة بالهدنة واتفاق وقف إطلاق النار الموقع بالزاوية الثلاثاء الماضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية