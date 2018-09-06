مطار مصراتة: نستقبل 50 رحلة يوميًّا بعد تحويل الرحلات من معيتيقة

قال المدير العام لمطار مصراتة الدولي عادل قزيط، الخميس، إن المطار يستقبل 50 رحلة يوميًّا بعد إحالة الرحلات من مطار معيتيقة عليه.

وأوضح قزيط، في تصريح للرائد، أن عدد الرحلات المحولة من معيتيقة فاقت القدرة الاستعابية للمطار، وأدت إلى صعوبة في العمل، مضيفًا أن المطار كان يستقبل 10 رحلات يوميًّا فحسب.

وأضاف قزيط أن موظفي المطار غير مستعدين استعدادًا تامًّا لتسيير عمل المطار، وهذا ما اضطرهم إلى تشكيل لجنة من خارج المطار للتعامل مع هذه الزيادة الهائلة.

وبيّن قزيط أنهم نصبوا خِيمًا خارج صالات الانتظار؛ لامتلائها بالمسافرين، مشيرًا إلى أن فرق الهلال الأحمر والكشاف كانت السند الأول لهم في هذه الأزمة.

وأكد قزيط توفير مساكن وفنادق مجانية للمسافرين داخل مدينة مصراتة، وحافلات توصلهم إلى مدنهم القريبة.

يذكر أن مطار معيتيقة الدولي أعلن، في 31 من أغسطس الماضي، توقف الملاحة الجوية في المطار، ونقل رحلاته إلى مطار مصراتة الدولي.

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