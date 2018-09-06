فرنسا تدعو لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا في 10 ديسمبر

دعت فرنسا الأربعاء في مجلس الأمن إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا في 10 كانون الأول/ديسمبر المقبل تنفيذا لاتفاق باريس، في أيار/مايو الماضي. وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر إن “الوفاء بهذه الالتزامات أمر ضروري للخروج من حالة الجمود التي لا تؤدي إلا إلى انعدام الاستقرار”.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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