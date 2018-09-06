بلدية بنغازي توقع عقود صيانة لعدد من المؤسسات التعليمية 

العنوان-بنغازي

جرت صباح اليوم الخميس بمقر ديوان بلدية بنغازي مراسم توقيع عقود صيانة عدد (29) مدرسة بالمدينة .

هذا ووقع عميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار و مدير جهاز تنمية وتطوير المدن بالمنطقة الشرقية المهندس ناجى المعدانى وبحضور وكيل ديوان بلدية بنغازي السيد عمر نشاد , عقود تكليف بصيانة عدد من المؤسسات التعليمية .

و أوضح عميد بلدية بنغازي، في كلمة له أن توقيع هذه العقود جاء من باب حرص بلدية بنغازي على الرفع من مستوى الخدمات التعليمية بالمدينة , مؤكدًا بأن هذه العقود تم إقرارها من قبل لجنة إعادة استقرار بنغازي » .

وأضاف « نظرًا لتهالك عدد من مؤسسات التعليمية جراء الدمار والتخريب الذي خلفته الجماعات الإرهابية الأمر الذي أثر سلبًا على سير العملية التعليمية بصورة المثلى فأن بلدية بنغازي تعمل على صيانة كافة المدارس بالمدينة خلال المدة القريبة القادمة .

ومن جهته أكد رئيس جهز تنمية وتطوير المدن ” بأن أعمال صيانة هذه المدارس سوف تنجز خلال 60 يوما “.

الجدير بالذكر، أن هذه الأعمال من ضمن المشاريع الطارئة التي تنفذها لجنة إعادة استقرار بنغازي، المشكلة بقرار رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وبرئاسة رئيس الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبد الله الثنى .

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