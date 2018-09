ضبط 700 كيلوجرام من الحشيش بحاوية طوب في ميناء طبرق

محمود محي- المتوسط:

قال مكتب الإعلام بمركز جمرك ميناء طبرق أمس الأربعاء، إن أعضاء الجمارك ومكافحة التهريب والمخدرات بميناء طبرق البحري قد قاموا بضبط حاوية قادمة من المغرب، تحتوي على كمية كبيرة من مخدر الحشيش قدرت بحوالي700 كيلو جرام.

وكانت حاوية المخدرات داخل الحظيرة الجمركية منذ فترة على أساس أنها تحمل كمية من الطوب، وبعد فتحها وتفتيشها بحضور النيابة العامة والأجهزة الأمنية، عثر على المخدرات مع شحنة من الطوب.

وسبق للأجهزة الأمنية بميناء طبرق العام الماضي أن أوقفت باخرة قادمة ايضا من دولة المغرب على متنها حاوية تبلغ 20 قدمًا محملة بمخدر الحشيش.

