اخبار ليبيا الان

“معيتيق” يناقش مع عميد الزاوية استعدادات البلدية لاستقبال ” حوار أطراف الهدنة”

تم النشر منذُ 10 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق، عميد بلدية الزاوية جمال عبد الناصر بحر، اليوم الخميس.

ووجه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق الشكر لأعيان المدينة لتبني حوار التهدئة الذي أفضى لوقف الاشتباكات جنوب طرابلس خلال الايام الماضية.

وناقش اللقاء  استعداد البلدية للاجتماع المزمع عقده يوم الاحد المقبل حول باقي الترتيبات الخاصة بالتهدئة.

The post “معيتيق” يناقش مع عميد الزاوية استعدادات البلدية لاستقبال ” حوار أطراف الهدنة” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك