“معيتيق” يناقش مع عميد الزاوية استعدادات البلدية لاستقبال ” حوار أطراف الهدنة”

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق، عميد بلدية الزاوية جمال عبد الناصر بحر، اليوم الخميس.

ووجه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق الشكر لأعيان المدينة لتبني حوار التهدئة الذي أفضى لوقف الاشتباكات جنوب طرابلس خلال الايام الماضية.

وناقش اللقاء استعداد البلدية للاجتماع المزمع عقده يوم الاحد المقبل حول باقي الترتيبات الخاصة بالتهدئة.

