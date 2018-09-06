عقب اشتباكات جنوب طرابلس..شؤون الهجرة غير الشرعية توضح وضع المهاجرين

أخبار ليبيا24

قال وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية في حكومة الوفاق الوطني محمد الشيباني إنه نتيجة لوجود اشتباكات في جنوب طرابلس خلال المدة الماضية قمنا بنقل المهاجرين غير الشرعيين.

وأضاف الشيباني أنه تم نقل المهاجرين من مركز إيواء عين زارة إلى مركز إيواء أبوسليم باعتباره منطقة أمان في ذلك الوقت, ونظراً لقرب الاشتباكات ووصولها إلى منطقة طريق المطار فقد فر المهاجرين غير الشرعيين من مركز إيواء طريق المطار.

وأوضح الوكيل أنه تم ضبط الفارين من قبل جهاز الأمن العام التابع لوزارة الداخلية أثناء دخوله لتأمين العاصمة طرابلس, وبالتنسيق مع وكيل الوزارة تم نقلهم لمركز إيواء ظاهر الجبل باعتباره منطقة أمان وهم الآن متواجدين داخل المركز وفي صحة جيدة.

وطالب الشيباني المنظمات الدولية المعنية بملف الهجرة غير الشرعية وبعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا للوقوف مع الدولة الليبية لتوفير الاحتياجات اللازمة للمهاجرين داخل هذه المراكز.

يشار إلى أن عدد المهاجرين غير الشرعيين بلغ (322) مهاجرا من جنسيات إريتريا وأثيوبيا والسودان منهم (237) رجل و(73) امرأة، و(12) طفلا .

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