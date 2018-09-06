أبو الغيظ يرحب باتفاق الهدنة بطرابلس، ويدعو لحل التشكيلات المسلحة

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بجهود مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة التي أفضت إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين المجموعات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس وضواحيها.

وشدد أبو الغيظ، على ضرورة الامتثال الكامل للترتيبات التي تم الاتفاق عليها لوقف جميع الأعمال العدائية، وإعادة فتح مطار معيتيقة الدولي، والامتناع عن أي إجراءات أو تحركات من شأنها أن تجدد الاشتباكات المسلحة، حسب قوله.

وأثنى أبو الغيط، على الدور الذي قام به المبعوث الأممي في رعاية هذا الاتفاق، وفق ما ذكر البيان الصادر عن المتحدث الرسمي باسم أمين عام الجامعة العربية محمود عفيفي.

وأكد أبو الغيط، على أن هذه الترتيبات يجب أن تمهد للتوصل إلى حل دائم وشامل لمشكلة التشكيلات المسلحة التي تهدد استكمال المسار السياسي وإتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية اللازمة لإنجاح عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد، وفق الاتفاق السياسي وخطة عمل الأمم المتحدة التي تدعمها الجامعة العربية.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قد أعلنت الثلاثاء، عن التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المتنازعة بطرابلس وتوقيعه بمدينة الزاوية، يقضي بوقف إطلاق النار بضواحي العاصمة، برعاية المبعوث الأممي غسان سلامة.

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