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#عاجل – تجدد إقفال طريق المطار جنوب طرابلس بالسواتر الترابية والفواصل الخرسانية

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

عاجل –  ماتعرف بقوة الردع المشتركة أبو سليم تقفل الإشارة الضوئية في طريق المطار جنوب طرابلس بالسواتر الترابية والفواصل الخرسانية .

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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