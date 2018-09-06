عاجل – تجدد إقفال طريق المطار جنوب طرابلس بالسواتر الترابية والفواصل الخرسانية

عاجل – ماتعرف بقوة الردع المشتركة أبو سليم تقفل الإشارة الضوئية في طريق المطار جنوب طرابلس بالسواتر الترابية والفواصل الخرسانية .
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صحيفة العنوان الليبية
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