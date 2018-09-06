فرنسا وإيطاليا.. والطريق إلى ليبيا

نشرت منصة الاستخبارات الجغرافية السياسية الأميركية، worldview stratfor تقريرا عن تنافس إيطاليا وفرنسا على العمل، ووجهة نظر كل منهما حول مجريات التطورات ومستقبل البلاد.

هناك الكثير مما تتفق عليه فرنسا وإيطاليا عندما يتعلق الأمر بليبيا، فكلاهما يريدان تحقيق الاستقرار في البلاد حتى لا تصبح ملاذا للإرهاب أو ساحة للمهاجرين الأفارقة، وكلاهما يرغب في منع حكومتيه المتناحرتين من محاربة آلاخر. ولكن مع كل محولاتهم المختلفة، لا يمكن للبلدين الوصول إلى نفس الرأي بالخصوص ليبيا.

باريس وروما لديهما رأين مختلفين جداً حول ما يجب أن يحدث في ليبيا. بعد جمع أبرز اللاعبين الليبيين في مؤتمر في شهر مايو، أقنعت باريس الفصائل المختلفة بإجراء انتخابات في 10 ديسمبر. بالمقابل لا ترغب روما في إجراء أي انتخابات هذا العام وتخطط لعقد مؤتمرها الخاص حول مستقبل ليبيا في أكتوبر. وينبع الاختلاف جزئياً من الأهداف والاهتمامات المختلفة للدول في ليبيا، وطالما أن باريس وروما تقدمان طرقا بديلة للوساطة في صراع شمال أفريقيا، فإن احتمالات النجاح تبدو قاتمة.

تعود المنافسة بين القوى الأوروبية – إيطاليا وفرنسا على وجه الخصوص – في شمال أفريقيا إلى القرن التاسع عشر. على عكس بريطانيا وفرنسا، برزت إيطاليا كقوة استعمارية في وقت متأخر، ولم تجرؤ سوى غزو القارة الأفريقية بعد توحيد البلاد في عام 1871. ومع بدء التدافع من أجل أفريقيا، نظرت روما إلى الأراضي التي كانت في ذلك الوقت من العهد العثماني في طرابلس وقورينا كجزء من مجالها التي ستعرف في نهاية المطاف باسم “الشاطئ الرابع” في إيطاليا – وقعت روما في البداية سلسلة من المعاهدات من 1900 إلى 1902 اعترفت فيها بالسيطرة الفرنسية على المغرب في مقابل تعهد باريس بأنها لن تحاول الاستيلاء على الأراضي الليبية. في عام 1911، أمرت إيطاليا بغزو قورينا وطرابلس الغرب، وسحب القوة والاستيلاء على هذه الأراضي من الدولة العثمانية.

سيطرت إيطاليا على ساحلها الرابع حتى الحرب العالمية الثانية. بعدها تم تقسيم ليبيا إلى ثلاث مناطق تحت السيطرة الفرنسية والبريطانية. أدت موجة إنهاء الاستعمار في أفريقيا في الخمسينيات والستينيات (استقلت ليبيا في عام 1951)، إلى تقليص النفوذ الفرنسي والبريطاني، لكن باريس احتفظت بعلاقات عميقة بممتلكاتها الاستعمارية السابقة وتواصل لعب دور بارز هناك ، خاصة في غرب أفريقيا.

لم تحظ إيطاليا إلا بالقليل من النجاح في محاولاتها لتجديد نفوذها في ليبيا عندما أصبحت منبوذة دوليًا تحت حكم معمر القذافي. ولكن بينما كان القذافي قد بدأ العمل في الغرب في عام 2003، وفي غضون عامين، افتتحت روما خط أنابيب الغاز الطبيعي الاستراتيجي Greenstream لنقل الغاز الطبيعي الليبي إلى إيطاليا. ثم في عام 2008 ، وافق رئيس الوزراء الإيطالي آنذاك سيلفيو برلسكوني والقذافي على صفقة بقيمة 5 مليارات دولار وافقت فيها إيطاليا على دفع تعويضات ليبيا عن الحوادث التي وقعت خلال الحكم الاستعماري، في حين وافق القذافي على المساعدة في عرقلة تدفق المهاجرين الأفارقة إلى أوروبا من خلال إيطاليا.

غير أن سقوط القذافي غيّر المشهد. عندما بدأت ثورة فبراير عام 2011، وجد برلسكوني نفسه متورّطًا في فضيحة محلية أجبرته على الاستقالة. وبسبب إصرار إيطاليا على خلاف ذلك، تولت فرنسا مسؤولية السياسة الأوروبية فيما يتعلق بليبيا، وقادت تدخل حلف الناتو الذي أطاح في نهاية المطاف بالقذافي في أكتوبر 2011، في الوقت الذي كانت فيه روما مستاءة، واعتبرت أن تورط فرنسا بمثابة تعدٍ على نفوذ إيطاليا الطبيعي وحفز ليبيل للوقوع في الفوضى.

عمّت الفوضى في جميع أنحاء ليبيا، انقسمت حكومة البلاد إلى إدارتين متنافستين في عام 2014، واحدة في الغرب في طرابلس والأخرى في شرق طبرق. في ذلك الوقت، أزاحت الأزمات المحلية فرنسا وإيطاليا عن الشؤون الليبية، لكن الدولتين الأوروبيتين بدأتا في إعادة التعامل مع جارهما الجنوبي خلال العامين الماضيين. في باريس، سعى الرئيس إيمانويل ماكرون إلى إعادة تنشيط علاقات فرنسا مع إفريقيا والقيام بدور أكبر في الشرق الأوسط، بينما في روما، أصبحت قضية المهاجرين موضوعًا سياسيًا أساسيًا رئيسيًا، مما أدى إلى ظهور الأحزاب اليمينية المتطرفة. لا تزال المنافسة بين قوى البحر المتوسط شرسة، لأن إيطاليا وفرنسا لا ترغبان في التخلي عن نفوذها أو التخلي عن أهدافها – وبعضها لا يكون دائمًا متوافقًا بشكل متبادل.

إن وجهات نظر فرنسا الحالية بشأن ليبيا واضحة: فهي ترى حكومات البلاد المتنافسة كواحدة من أكبر المساهمين في عدم الاستقرار الإقليمي. لقد جعل الصراع البلاد ملاذاً للتهريب والمجموعات الإرهابية، التي أدت إلى عدم الاستقرار في المنطقة المغاربية والساحل – غرب أفريقيا الفرنسية، في جوهرها- عن طريق إغراق المنطقة بالأسلحة والمساهمة في صعود داعش في الصحراء الكبرى وغيرها.

على محيط ليبيا، ساعد عدم الاستقرار هذا على إشعال انتفاضة عام 2013 في مالي، والتي أجبرت فرنسا في النهاية على التدخل. كما استخدم الإرهابيون ليبيا كقاعدة خلفية لمهاجمة مجمع الغاز في أمناس Amenas الغازية في نفس العام. كما تعرضت ليبيا مخاطر أمنية خطيرة على الدول المجاورة التي لديها معها حدود يسهل اختراقها، مثل تونس وتشاد والنيجر، وجميعهم حلفاء فرنسا المقربين.

في حين أن عدم استقرار ليبيا ليس بالتأكيد المحرك الوحيد للعنف والإرهاب في هذه المناطق، إلا أنه مساهم رئيسي. وبناءً عليه فإن الهدف الأساسي لباريس في ليبيا هو حل غياب الأمن في البلاد – وهو أمر تعتقد أنه يتفاقم بسبب وجود حكومات متنافسة وقوات عسكرية مجزأة. بالنسبة لفرنسا، يمكن لجيش قوي تحت إشراف الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر أن يسيطر على جزء كبير من البلاد. سعياً لتحقيق هذا الهدف، أقامت باريس علاقات وثيقة مع قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، وإن كان ذلك بتكلفة.

في نهاية المطاف، لا تريد باريس قبول التسوية التفاوضية التي لا ترسخ وجود حفتر صاحب الأهداف الواضحة لمكافحة الإرهاب. وبالضغط من أجل إجراء الانتخابات في وقت أقرب، وليس آجلا، تراهن باريس على قوة حفتر على أمل أن يلعب دورًا قياديًا في الجانب الأمني (قد يدفع المشير حليفًا وثيقًا لخوض الانتخابات أو حتى ترشيح نفسه). على الأقل، من خلال ربط استراتيجيتها مع حفتر، تستطيع فرنسا التركيز على هدفها الأساسي: كبح الإرهاب في أماكن مثل بنغازي وفزان (جنوب ليبيا).

في قلبها، رفضت إيطاليا حفتر في استراتيجيتها الليبية، إدراكًا لعلاقات المشير الميدانية الوثيقة مع فرنسا باعتبارها اختبارات طبيعية على نفوذها. وعلاوة على ذلك، فإن ضروراته في وقف تدفقات المهاجرين وتأمين إمدادات الغاز والحفاظ على العلاقات الاقتصادية في طرابلس ومصراتة، تتطلب علاقات أوثق مع غرب ليبيا، حيث لا يحظى حفتر بشعبية بسبب انتشار الأحزاب الإسلامية وذكريات القتال العنيف بين حفتر والجماعات المسلحة في تلك المدن في 2014 و2015.

في الوقت الذي تشعر فيه روما بالقلق من التطرف في ليبيا ومن احتمال أن تكون بمثابة حاضنة للهجمات على الأراضي الأوروبية، فإن تركيزها الأساسي على القضايا الاقتصادية والمهاجرة. من الناحية الاقتصادية، تربط إيطاليا علاقات تجارية عميقة مع طرابلس ومدينة مصراتة الساحلية الرئيسية. كما أن لديها مصالح في مجال الطاقة عن طريق شركة إيني في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك خط أنابيب غرين ستريم، التي تهدد بشكل مباشر حلفاء حفتر الذين سعوا إلى إضعاف شركة النفط الوطنية التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، وإنشاء شركة نفط خاصة بها.

على جبهة المهاجرين، غرب ليبيا هي نقطة انطلاق لمعظم المهاجرين الأفارقة الذين يبحرون نحو إيطاليا. منذ أن قامت السلطات المحلية بقمع المهاجرين الذين يستخدمون طريق شرق البحر الأبيض المتوسط لدخول أوروبا من تركيا، أصبح طريق وسط وغرب البحر الأبيض المتوسط أكبر مصدر للمهاجرين إلى القارة. ولمحاربة ذلك، سعت روما إلى تعزيز خفر السواحل الإيطالي، ودفعت المجموعات المسلحة التي كانت تعمل في تجارة البشر، وأحدثت مؤخراً صفقة بقيمة 5 مليارات دولار وقعها في الأصل القذافي وبيرلسكوني.

نظرًا لأن جميع متطلبات روما تقريبًا تمر عبر غرب ليبيا، فإن المسؤولين الإيطاليين لا يملكون إلا خيارا صغيرا سوى الحفاظ على روابط عميقة مع طرابلس ومصراتة، المجموعات المسلحة التي ينضوي فيها إسلاميون متشددون يعتبرهم حفتر إرهابيون، وهم موجودون في بعض المجموعات المسلحة بهذه المدن. وبناء على ذلك، ترتبط استراتيجية روما الحالية ارتباطًا وثيقًا بالمجموعات بطرابلس ومصراتة، بالإضافة إلى حكومة فائز السراج المعترف بها دوليًا. بالنسبة لإيطاليا، الانتخابات المبكرة تهدد مصالح ايطاليا قبل أن يقوم الليبيون بحل خلافاتهم السياسية فأن الانتخابات سترسل طرابلس وضواحيها إلى دوامة من العنف من شأنها أن تقوض جميع ضرورات إيطاليا.

مما يضاعف السياسات المختلفة التي تتبناها الدولتان في ليبيا هي مجموعة من الخصومات والتحديات الداخلية التي تجعل من المستحيل التوصل إلى قرار، خاصة على خلفية المنافسة الجيوسياسية الفرنسية-الإيطالية. لقد جعل موقف حفتر المعادي للإسلاميين مكروه سياسيا في أنحاء من غرب ليبيا. كما أن روابط النخبة السياسية الإسلامية في غرب ليبيا جعلتهم لعنة ليس فقط لحفتر، بل أيضا لمناصريه الآخرين المناهضين للإسلاميين في عواصم عربية.

تلعب إيطاليا وفرنسا دوراً رئيسياً في دفع ليبيا نحو الانتخابات، ولكن بسبب الطموحات الجيوسياسية لكل منهما، من المرجح أن تظل السياسة الأوروبية الشاملة تجاه ليبيا منقسمة. ستواصل فرنسا تقديم دعمها لحفتر والحث على إجراء انتخابات في وقت لاحق من هذا العام، لكن مع استمرار إيطاليا في دعم حلفائها في غرب ليبيا – وكثير منهم ليس لديهم ما يربحونه في هذه الانتخابات بل سيخسرون كل شيء فإن فرص الاستطلاعات أو التوحيد في ليبيا غير محتملة من أي وقت مضى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية