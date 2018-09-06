جهاز النهر الصناعي يحذر من إستمرار إحتلال المسلحين لمقاره فى جنوب طرابلس

ليبيا – قال جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي في بيان له اليوم الخميس أن منطومتي” الحساونة –سهل الجفارة،منظومة غدامس -زوارة / الزاوية”ومقر شركة النهر لتصنيع الأنابيب والإنشاء الكاملة بمنطقتي بن غشير ووادي الربيع تعرضت لأضرار بسبب الإشتباكات المسلحة التي دارت جنوب العاصمة طرابلس.

الجهاز أشار في بيان له والذي تلقت صحيفة المرصد نسخة منه إلى أن إدارة الجهاز اضطرت لإصدار تعليماتها بإخلاء المواقع من المستخدمين ومشرفي غرف التحكم حفاظا على أرواحهم.

وأضاف البيان أن إخلاء المواقع من عامليها ترتب عليه عدم ضمان الإستمرار في عمليات التشغيل و التحكم في المنظومات لتغذية المدن بالمياه في المنطقة الغربية.

إدارة الجهاز أكدت تعذر تأمين وصول الدعم اللوجيستي إلى مواقع حقول الآبار مما يؤثر بشكل كبير على إستمرار تشغيلهار وتغذية المنظومات بالمياه،لافتةً إلى إحتمالية تعرض تلك المواقع لعمليات السطو و التخريب.

وطالبت الإدارة في ختام بيانها بتحيد و إخلاء مواقعه من كافة مظاهر التسلح والعنف إلى جانب تمكين المستخدمين من العودة لعملهم لضمان تدفق المياه.

يشار إلى أن المقر الرئيس لجهاز النهر الصناعي الواقع فى ” الطريق الدائري ” بوادي الربيع قد شهد ومحيطه إشتباكات عنيفة بين قوات حكومة الوفاق واللواء السابع إنتهت بسيطرة الأخير عليه والذي دعا بدوره كافة العاملين الى الرجوع لمهامهم .

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