قال الناطق الرسمي باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في طرابلس أسامة علي في تصريح صحفي، أنه تم صباح اليوم استبدال عدد 4 من الجثامين الخاصة بقتلى الحرب بين طرفي القتال في طرابلس.

وأوضح على أن عملية الاستبدال نفذت عن طريق الإدارة العامة لجهاز الإسعاف والطوارئ.

وبين الناطق أن العملية تمت برعاية كل من أعيان ومشائخ أمازيغ ليبيا، والهلال الأحمر وبالتنسيق مع مكتب جهاز الإسعاف والطوارئ ترهونة.

