الخارجية الألمانية : إشارة مهمة من طرابلس

ليبيا – أعتبرت وزارة الخارجية الألمانية في بيان لها أمس الأربعاء إستجابة ممثلي الأطراف المتنازعة لنداء المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة غسان سلامة لإجراء محادثات والاتفاق على وقف لإطلاق النار يمثل إشارة مهمة دون أن توضح طبيعة هذه الإشارة .

الوزارة أشارت بحسب موقعها الرسمي إلى أن الأمر الفاصل هو إلالتزام بالإتفاق الفوري وعلى نحو شامل بإسكات صوت السلاح والحيلولة دون حدوث أي تصعيد مجدداً بحيث توضع حماية المدنيين على رأس الأولويات خاصةً بعد الاشتباكات التي وقعت جنوب طرابلس في الأيام الماضية وأدت إلى مقتل وإصابة الكثيرين من بينهم أطفال.

ودعت الخارجية الألمانية جميع الأطراف الفاعلة إلى السعي من أجل تحقيق استقرار دائم وتعزيز مؤسسات الدولة الوطنية حرصاً على صالح الناس في ليبيا والبلد بأكمله،لافتةً إلى أنه لا يمكن التوصل إلى حلٍ قابلٍ للتطبيق فيما يتعلق بالنزاعات داخل ليبيا إلا في إطار عملية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.

الخارجية الألمانية ختمت بيانها بالتأكيد على إستعداد ألمانيا الدائم لدعم ليبيا على هذا المسار وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وشركائه ، وفقاً لنص البيان .

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