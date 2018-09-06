المبشر: الحلول التخديرية تؤجل نشوب الحرب ولا تقضي على أسبابها

أكد رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة محمد المبشر انه لن يشارك في أي اجتماع لا يفضي لحلول جذري, وتكون مخرجاته تؤسس لبناء وطن عادل ينعم فيه الجميع بالسلام بدون حلول تخديرية.

وقال المبشر في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن “الحلول التخديرية تؤجل اندلاع الحروب بين الإخوة ولا تقضي على أسبابها”.

وكان المبشر قال “يجب ان لا نؤجل الحلول الجذرية ونشارك في تدوير وتبديل أطراف الحروب دائما”.

وتساءل المبشر “متى نتخلص من الة الدمار وتدمير جميع الأسلحة؟ متى نجلس بكل مسؤلية وشجاعة ونعترف بأخطائنا؟ متى نتحمل مسؤولياتنا ونمنع تدخلات العرب والغرب في ما بيننا؟

وزاد: “لن نجامل مره أخرى ويجب ان نعمل بكل قوة من اجل حلول جذرية مضيفا من هنا ننادي كل القوى الليبية الاجتماعية والسياسية والعسكرية المهنية أن لا تقف موقف المتفرج أكثر من ذلك وان تدفع من اجل إنهاء هذه المعاناة وإنقاذ شبابنا جميعا من هذه الفتن إنقاذهم حتى من أنفسهم”.

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