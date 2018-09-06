بريطانيا: نتابع مجريات الأحداث في طرابلس

أكّد القائم بأعمال سفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا “انجس ماكي”، استمرار دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني خلال هذه المرحلة، بحسب تعبيره.

وبينت ادارة التواصل بحكومة الوفاق ان الدبلوماسي البريطاني أكد خلال لقائه النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، اليوم الخميس أن بلاده وعدد من دول العالم يتابعون مجريات الأحداث في طرابلس، وتعمل مع الأمم المتحدة لدعم حكومة الوفاق .

وأشار معيتيق إلى أن لجنة الأزمة تجتمع بشكل مستمر لإيجاد الآلية اللازمة لتجاوز تبعات الاشتباكات التي حصلت في جنوب طرابلس، وفق ذات المصدر.

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