كرموس: إحاطة سلامة بمجلس الأمن اختلفت عن سابقاتها

أعرب عضو مجلس الدولة عادل كرموس عن ترحيبه بإحاطة المبعوث الاممي إلى ليبيا غسان سلامة التي قدمها خلال جلسة مجلس الأمن أمس الأربعاء.

وقال كرموس في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن” كلمة سلامة اتسمت بالاعتدال والموضوعية خلافا لسابقاتها”.

وأوضح كرموس إن سلامةتطرق في إحاطته إلى “عدة نقاط مهمة كان في السابق يتحاشاها منها على سبيل المثال تحديد معرقل العملية السياسية المتمثل في أعضاء مجلس النواب وأيضا إقراره بعجز المجلس الرئاسي وفشله نتيجة سيطرة مليشيات المال العام وتغول هذه المليشيات وتأثيرها في صناعة القرار”.

وأشار كرموس إلى أن” حديث سلامة عن ضرورة إجراء الإصلاحات الاقتصادية يعني رغبته في الوصول إلى حل للازمة الليبية”.

وكان سلامة طالب مصرف ليبيا المركزي وحكومة الوفاق الوطني بالمضي فوراً في تعديل سعر صرف العملة وإصلاح الدعم الحكومي حتى تتم معالجة القضايا الاقتصادية التي تشكل أساس الأزمة وتتسبب في تدهور الحياة اليومية للمواطنين، من خلال العمل على الإصلاحات المتفق عليها التي تعد ضرورية ومتأخرة

وقال سلامة خلال إحاطة قدمها لمجلس الأمن حول الأوضاع في ليبيا اتخذ الشعب الليبي قراراً واضحاً حول كيف ينبغي أن يحدث هذا التغيير من خلال الانتخابات وقد انعكس هذا بشكل واسع أثناء مشاورات الملتقى الوطني ولكي يتم إجراء الانتخابات هناك شروط يجب توفرها وسوف تتطلب جهدا كبيراً لتحقيقها، لكنها قابلة للتحقيق.

وأوضح سلامة أن الكثير من أعضاء مجلس النواب يخفقون في القيام بعملهم على النحو الواجبويسعونإلى تخريب العملية السياسية لتحقيق مآرب شخصية خلف ستار الإجراءات وهم ببساطة ليست لديهم النية في التخلي عن مناصبهم ومن أجل طموحات شخصية، دفع جميع مواطني ليبيا أثماناً باهظة.

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