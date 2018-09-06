الشركة العامة للكهرباء: إرجاع الشبكة الكهربائية سيتطلب ساعات

قالت الشركة العامة للكهرباء إن مهندسي وفنيي الشركة العامة للكهرباء في مركز التحكم الوطني ومحطات توليد الطاقة الكهربائية والتحويل للجهد الفائق باشروا فور انهيار الشبكة بإعادة بنائها مجددا لإرجاع التغذية الكهربائية تدريجيا إلى المنطقتين الغربية والجنوبية.

وكشفت الشركة في بيان، إن إرجاع التيار الكهربائي سيتطلب بضع ساعات للوصول إلى تحقيق هذا الهدف، ومن ثم العمل على إعادة الوضع التشغيلي إلى ما كان عليه قبل حصول واقعة انهيار الشبكة، مؤكدة أن الوضع سيظل حرجاً جداً ما لم تتمكن فرق الصيانة من دخول المواقع وصيانة الدوائر المتضررة .

وأشار البيان إلى إصابة عدد (4) أربع دوائر نقل (220 ك.ف)، اثنتان منها تربط بين محطتي الجنوب والهضبة ، وواحدة تربط بين محطتي الهضبة الخضراء وشرق طرابلس والأخرى بين محطتي الهضبة الخضراء وعين زارة الواقعة في نطاق منطقة الاشتباكات الأخيرة.

يشار إلى أن الجناح الغربي للشبكة العامة الذي يغذي المنطقة من سرت شرقا حتى رأس اجدير غربا إلى مناطق فزان في الجنوب الغربي انهار ظهر اليوم الخميس ودخلت تلك المناطق في إظلام تام .

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