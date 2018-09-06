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تأكيد بريطاني على دعم حكومة الوفاق

تم النشر منذُ 40 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

جدد القائم بأعمال السفارة البريطانية لدى ليبيا انجس ماكي، استمرار دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني خلال هذه المرحلة.

وجاءت تصريحات ماكي خلال لقائه بالنائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، الخميس، وفق بيان لإدارة التواصل التابعة لحكومة الوفاق.

وأكد القائم بأعمال السفارة أن بلاده وعدد من دول العالم يتابعون مجريات الاحداث في طرابلس، وتعمل مع الأمم المتحدة لدعم حكومة الوفاق.

من جهته، أشار معيتيق إلى أن لجنة الأزمة تجتمع بشكل مستمر لإيجاد الآلية اللازمة لتجاوز تبعات الاشتباكات التي حصلت في جنوب طرابلس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • الأن يجب استبعاد الحكومات الخارجية والأجتماع الداخلي لأعضاء هيئة البلدية وتوزيع المهام حسب المؤهلات, الحكومة البريطانية تمنع طائراتها من الهبوط على مطار طرابلس , فكيف لهم ان يدعموا الرأي العام لأعيان العاصمة طرابلس ؟!!!

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