تأكيد بريطاني على دعم حكومة الوفاق

جدد القائم بأعمال السفارة البريطانية لدى ليبيا انجس ماكي، استمرار دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني خلال هذه المرحلة.

وجاءت تصريحات ماكي خلال لقائه بالنائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، الخميس، وفق بيان لإدارة التواصل التابعة لحكومة الوفاق.

وأكد القائم بأعمال السفارة أن بلاده وعدد من دول العالم يتابعون مجريات الاحداث في طرابلس، وتعمل مع الأمم المتحدة لدعم حكومة الوفاق.

من جهته، أشار معيتيق إلى أن لجنة الأزمة تجتمع بشكل مستمر لإيجاد الآلية اللازمة لتجاوز تبعات الاشتباكات التي حصلت في جنوب طرابلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية