لجنة الطوارئ: فتح مطار معيتيقة الجمعة

قالت الناطق باسم لجنة الطوارئ والأزمة المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي، هند شوبار، إن اللجنة ناقشت آلية استئناف العمل بمطار معيتيقة الدولي، مضيفة أن العمل جارٍ الإعداد للترتيبات النهائية لاستئناف عمل المطار، الجمعة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة، الخميس، بديوان رئاسة الوزراء، لبيان نتائج اجتماعها الثاني، لبحث تداعيات الاشتباكات التي وقعت في ضواحي العاصمة خلال الأيام الماضية.

وأضافت شوبار إن الجنة ناقشت عدة نقاط بشكل عاجل أهمها آلية إيصال الدقيق إلى المخازن، وإزالة السواتر الترابية، مشيرة إلى أن أنه تم فتح المسارات وإزالة السواتر الترابية بأماكن مسار فريق العمل بشركة الخدمات العامة للبدء في نقل المخلفات من المكب المرحلي “السواني”، إلى المكب النهائي بمنطقة “سيدي السايح”.

وأكدت أنه تم توفير الطرق الآمنة للشركة العامة للكهرباء ، بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي للبدء في صيانة الأضرار الناجمة عن الاشتباكات .

من جانبه، قال رئيس لجنة الأزمة بجهاز الهجرة غير الشرعية، عبد السلام عليوان، إن لجنته شكلت غرفة متكاملة مع الهلال الأحمر و وزارة الشؤون الاجتماعية وبعض مؤسسات المجتمع المدني، وذلك لمد يد العون للمهاجرين غير الشرعيين و إبعادهم عن مناطق الاشتباك.

بدوره، أوضح عضو اللجنة العليا لإعادة النازحين والمهجرين عبد الباقي البوعيشي، إن لجنته تسعى لحفظ حق النازح ما بعد النزوح وذلك بتعبئة استمارة من قبل الأسر النازحة لضمان حقوقها فيما بعد، بالإضافة إلى إيصال العالقين من العائلات في مناطق الاشتباكات و تقديم يد العون لهم .

من جهته، قال الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي، إن جهاز الإسعاف والطوارئ، قد عمل خلال فترة الاشتباكات على التوسط لتبادل الجثامين بين أطراف النزاع، فيما لايزال التنسيق جارٍ لاستلام ثماني جثث.

وأشار الناطق باسم جهاز الحرس البلدي امحمد الناعم، إلى أن جهاز الحرس البلدي شكّل غرفة لمراقبة الأسواق المحلية للحيلولة دون تسرب الأغذية غير الصالحة للاستهلاك البشري، بالإضافة إلى توزيع الدقيق على المخابز، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وصندوق موازنة الأسعار.

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