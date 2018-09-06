بن شرادة يكشف تطورات الأوضاع في طرابلس

أكد عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة أن الأهالي النازحين من مناطق الاشتباكات جنوب العاصمة طرابلس بدؤوا في العودة لمنازلهم.

وقال بن شرادة في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن “الأهالي بدؤوا في العودة لمنازلهم رغم تخوفهم من تجدد الحرب إلا أن الظروف الصعبة في أماكن النزوح وعدم اهتمام حكومة الوفاق بتوفير الحاجيات الأولية لهم اضطرتهم للرجوع بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار رغم خطورة الوضع حيث أن الاشتباكات قد تتجدد في أي لحظة”.

وأشار بن شرادة إلى أن “العاصمة طرابلس تشهد حالة من الهدوء مؤكدا انه سيجري بداية الأسبوع القادم استئناف الاجتماعات لترسيخ التهدئة”.

يشار إلى انه جرى الثلاثاء توقيع اتفاق تهدئة بين أطراف النزاع في طرابلس برعاية الأمم المتحدة ينص على التزام الأطراف بوقف جميع الأعمال العدائية، وعدم القيام بأية تحركات عدائية من شانها عرقلة تطبيق وقف إطلاق النار، وعدم التعرض للمدنيين واحترام حقوق الإنسان على النحو المنصوص عليه في القوانين الوطنية والدولية، وعدم المساس بكل الممتلكات الخاصة والعامة، وضمان إعادة فتح مطار معيتيقة وكافة الطرق في العاصمة والمؤدية إليها، والامتناع عن اتخاذ أي إجراء قد يفضي إلى مواجهات مسلحة بما في ذلك جميع تحركات القوات أو إعادة تزويدها بالذخائر أو أية أعمال أخرى قد يُنظر إليها على أنها مثيرة للتوتر، وضمان احترام هذا الاتفاق من قبل جميع المجموعات المنضوية تحت إمرة الأطراف الموقعة عليه.

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