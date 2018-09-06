السراج وماكرون يبحثان الأوضاع في طرابلس

تلقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم الخميس مكالمة هاتفية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي ان “المكالمةتناولت مستجدات الوضع الأمني في ضواحي العاصمة طرابلس، حيث أعلن الرئيس الفرنسي رفضه الكامل لمهاجمة العاصمة وتهديد حياة المدنيين، وعبر عن أسفه لوقوع ضحايا بين السكان، مؤكدا دعمه لحكومة الوفاق الوطني وما تتخذه من إجراءات للتهدئة وإعادة الأمن والاستقرار”.

وأكد ماكرون “عزمه على الاستمرار في تطبيق مخرجات لقاء باريس، ورفضه التام لمناورات المعرقلين للمسار الديمقراطي”.

من جانبه أكد السراج على “الثوابت الوطنية الليبية، وانه لن يسمح بتهديد طرابلس أو غيرها من المدن”، مشيرا إلى أن “الحكومة تعمل بكل قدراتها لضمان امن وسلامة المواطنين، كما دعا إلى توحيد الموقف الدولي تجاه الأزمة الليبية وان يتم محاسبة كل من يعرض امن المدنيين للخطر، واتخاذ مواقف حازمة تجاه من يعرقلون العملية السياسية، مطالبا كافة الأطراف المعنية الالتزام باستحقاقات الاتفاق السياسي” بحسب ذات المصدر.

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