وزير المواصلات يعلن استئناف حركة الطيران بمطار معيتيقة

أعلن وزير المواصلات بحكومة الوفاق ميلاد معتوق استئناف حركة الطيران بمطار معيتيقة.

وكانت حركة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة توقفت بسبب الاشتباكات جنوب العاصمة طرابلس وتم تحويل جميع الرحلات إلى مطار مصراتة.

يشار إلى انه جرى الثلاثاء توقيع اتفاق تهدئة بين أطراف النزاع في طرابلس برعاية الأمم المتحدة ينص على التزام الأطراف بوقف جميع الأعمال العدائية، وعدم القيام بأية تحركات عدائية من شانها عرقلة تطبيق وقف إطلاق النار، وعدم التعرض للمدنيين واحترام حقوق الإنسان على النحو المنصوص عليه في القوانين الوطنية والدولية، وعدم المساس بكل الممتلكات الخاصة والعامة، وضمان إعادة فتح مطار معيتيقة وكافة الطرق في العاصمة والمؤدية إليها، والامتناع عن اتخاذ أي إجراء قد يفضي إلى مواجهات مسلحة بما في ذلك جميع تحركات القوات أو إعادة تزويدها بالذخائر أو أية أعمال أخرى قد يُنظر إليها على أنها مثيرة للتوتر، وضمان احترام هذا الاتفاق من قبل جميع المجموعات المنضوية تحت إمرة الأطراف الموقعة عليه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر من المصدر على موقع بوابة افريقيا