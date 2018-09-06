معيتيق يبحث مع عميد الزاوية باقي الترتيبات الخاصة بالتهدئة في طرابلس

عقد نائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق اجتماعًا اليوم الخميس، مع عميد بلدية الزاوية جمال عبدالناصر، لمناقشة باقي الترتيبات الخاصة بالتهدئة في طرابلس.

وكانت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا أعلنت مساء الثلاثاء التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة بطرابلس، وإعادة فتح مطار معيتيقة بالعاصمة، بدأ فعليًا تنفيذه مساء أمس الأربعاء، وسط هدوء يسيطر على العاصمة.

وأشار بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء إلى أنّ معيتيق هنًأ عميد بلدية الزاوية جمال عبد الناصر بحر، بانتخابه عميدًا للبلدية، متقدمًا أيضًا بـ«الشكر لأعيان المدينة مساعيهم ومجهوداتكم لتبني حوار التهدئة الذي أفضى لوقف الاشتباكات جنوب طرابلس خلال الأيام الماضية».

وناقش معيتيق مع عميد البلدية وعضو المجلس البلدي المختار المريول، خلال اللقاء الذي عُـقد بديوان رئاسة الوزراء، استعداد البلدية للاجتماع المزمع عقده الأحد المقبل حول باقي الترتيبات الخاصة بالتهدئة.

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