لجنة الطوارئ والأزمة تناقش تداعيات اشتباكات طرابلس

أخبار ليبيا 24

عقدت لجنة الطوارئ والأزمة المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي مؤتمرا صحفياً لبيان نتائج اجتماعها الثاني لبحث تداعيات الاشتباكات التي وقعت في ضواحي العاصمة خلال الأيام الماضية.

وأفاد الناطق باسم اللجنة الدكتور هند شوبار ، أنه قد تم مناقشة عدة نقاط بشكل عاجل من أهمها آلية إيصال الدقيق إلى المخازن، وإزالة السواتر الترابية بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي، موضحة أنه قد تم فتح المسارات وإزالة السواتر الترابية بأماكن مسار فريق العمل بشركة الخدمات العامة للبدء في نقل المخلفات من المكب المرحلي الواقع بالسواني، إلى المكب النهائي بمنطقة سيدي السايح.



وقالت شوبار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، إن اللجنة ناقشت آلية استئناف عمل مطار معيتيقة الدولي لحركة الملاحة الجوية، مشيرةً إلى إنه جارٍ الإعداد للترتيبات النهائية لاستئناف عمل المطار غدا.



وأضافت أنه تم توفير الطرق الآمنة للشركة العامة للكهرباء ، بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي للبدء في صيانة الأضرار الناجمة عن الأشتباكات .



من جانبه قال رئيس لجنة الأزمة بجهاز الهجرة غير الشرعية عبد السلام عليوان إن لجنته شكلت غرفة متكاملة مع الهلال الأحمر ووزارة الشؤون الاجتماعية وبعض مؤسسات المجتمع المدني، وذلك لمد يد العون للمهاجرين غير الشرعيين و إبعادهم عن مناطق الاشتباك.



بدوره أوضح عضو اللجنة العليا لإعادة النازحين والمهجرين عبد الباقي البوعيشي، إن لجنته تسعى لحفظ حق النازح ما بعد النزوح وذلك بتعبئة استمارة من قبل الأسر النازحة لضمان حقوقها فيما بعد ، بالإضافة إلى إيصال العالقين من العائلات في مناطق الاشتباكات و تقديم يد العون لهم .



من جهته أوضح الناطق باسم جهاز الإسعاف و الطوارئ أسامة علي ، أن جهاز الإسعاف والطوارئ، قد عمل خلال فترة الاشتباكات على نشر عدد من سيارات الإسعاف بالقرب من مناطق الاشتباك ، بالإضافة إلى التوسط لتبادل الجثامين بين أطراف النزاع، فيما لايزال التنسيق جارياً لاستلام ثماني جثث، فضلاً عن وتسليم عدد من سيارات الإسعاف إلى نقطة إيواء النازحين.



في حين أفاد مدير منظمة الهلال الأحمر فرع طرابلس يوسف بن يوسف، أنه منذ بداية الاشتباكات تم تشكيل غرفة عمليات مع جهاز الإسعاف والطوارئ ، وحركة الكشافة والمرشدات لإيجاد ممرات آمنة للنازحين والعمل على إيوائهم وتقديم الدعم النفسي لهم .



بدوره أشار الناطق باسم جهاز الحرس البلدي امحمد الناعم إن جهاز الحرس البلدي قد شكل غرفة لمراقبة الأسواق المحلية للحيلولة دون تسرب الأغذية غير الصالحة للاستهلاك البشري، بالإضافة إلى توزيع الدقيق على المخابز، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وصندوق موازنة الأسعار .

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