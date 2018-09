اتفاق بين البقرة والردع يقضي بالإفراج عن سجناء تاجوراء من معيتيقة 

المتوسط:

أعلن ما يعرف بـ ” ‏تجمع ثوار تاجوراء ” عبر صفحته على موقع الاتصال الاجتماعي الفيسبوك مساء اليوم الخميس، عن إطلاق سراح عدد من ابناء منطقة تاجوراء والمقبوض عليهم حد وصفه ” على الهوية ” في سجن قوة الردع الخاصة في قاعدة امعيتيقة ” بالعاصمة طرابلس بعد ثلاث أشهر من الاحتجاز.

يأتي هذا الافراج بالتزامن مع المواجهات العنيفة التي شهدتها مناطق جنوب العاصمة طرابلس، ودخول قوة الردع الخاصة على خط المواجهات في مساندتها لكتائب طرابلس لـ تقدم اللواء السابع، حيث كشف مصدر أمني للمتوسط، أن مفاوضات جرت بين بشير خلف الله ” الشهير بالبقرة ” مع ” عبدالرؤوف كاره ” في اطار صفقة عدم هجوم قوة تاجوراء على سجون الردع، ومساندتهم في معركتهم ضد اللواء السابع، ورفض دخول قوات من مصراتة لتأمين سجن معيتيقة .

